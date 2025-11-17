Saiba qual é o livro MAIS VENDIDO na Feira do Livro de Porto Alegre

Direto da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, Luís Augusto Fischer e o influenciador Bookster comentam títulos que estão liderando as vendas no evento. Os apresentadores e entrevistados discutem o motivo dessas obras clássicas seguirem tão atuais, como despertam identificação mesmo décadas após suas publicações e o que as torna referências para quem está começando a ler ou busca retornar ao hábito. Eles também comentam sobre a relação do público com literatura clássica, o comportamento dos leitores na feira e o impacto da cultura do hype nos livros mais falados do momento.