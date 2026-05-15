Saiba mais sobre os murais

Dois murais artísticos serão inaugurados ao ar livre e em endereços distintos, neste sábado (16), às 14h, em Porto Alegre. A obra do artista e produtor cultural Lucas Bairros estampa a fachada lateral de uma casa do Loteamento Santa Terezinha, popularmente conhecido como Vila dos Papeleiros, no bairro Floresta. O painel de autoria do artista Munrha, morador da Vila dos Papeleiros, ocupa o muro do pátio do novo Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS). As obras de arte fazem parte do projeto LAB. Presença: tinha um jacaré na minha rua, que integrou a comunidade da Vila dos Papeleiros e do Museu de Resgates, situado no mesmo território, e o MAC RS.