Maior felino das Américas, a onça-pintada tem a mordida mais poderosa entre os gatos, incluindo o leão e o tigre. E é principalmente com os dentes que a onça caça, se alimenta e se protege. Por isso, uma das missões dos veterinários do GramadoZoo, na Serra, é realizar o tratamento de saúde, incluindo o dentário, dos felinos que estão sob os cuidados das equipes do zoológico.