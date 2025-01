Rumo ao Gauchão - episódio 1: equipe de esportes pega a estrada e passa pelo primeiro "perrengue"; veja vídeo

A equipe de esportes da RBS começou, nesta terça-feira (7), o projeto “Rumo ao Gauchão”. Por duas semanas, profissionais das diferentes marcas esportivas do grupo viajarão a caminho dos clubes que jogarão o Estadual de 2025, que terá transmissão na RBS TV, em GZH, na Rádio Gaúcha e em ge.globo/rs. No primeiro dia na estrada, em Novo Hamburgo (sede do Monsoon), a equipe de esportes já teve de superar um perrengue. Já passava das 13h30min, quando tiveram que dividir o almoço no único restaurante aberto nas redondezas do estádio (veja o vídeo).