RS chega ao 38º caso de feminicídio após crime em Alecrim | Gaúcha Atualidade

Uma mulher foi vítima de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (8) em Alecrim, no noroeste do Rio Grande do Sul. Tatiane Cristina Kusniewski, 39 anos, foi morta a tiros. Com este caso, o Estado chega a 38 casos de assassinatos em contexto de gênero em 2026. O crime aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h, na localidade de Lageado Vidote, área rural de Alecrim. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, Valdecir Inácio Barbosa. Ele foi preso pela Brigada Militar.