Do café da manhã ao jantar, passando por lanchinhos e sobremesas inesquecíveis: exploramos o Menino Deus em um roteiro completo para quem ama comer bem em Porto Alegre. Com charme, tradição e boas surpresas, o bairro queridinho — até por Caetano Veloso! — é casa de padarias, churrascarias, botecos e restaurantes variados. Vem ver onde vale a pena parar e provar no Menino Deus.