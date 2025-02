Uma edição piloto do roteiro acessível da Linha Turismo, em parceria com o Festival Olhe Pra Cima, contou com audiodescrição e tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O passeio aconteceu na manhã de sábado (15). A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão e o acesso à cultura. Roteiro passou por pontos históricos da Capital e pelos murais do Festival Olhe Pra Cima.