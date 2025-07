Rosane de Oliveira critica pagamentos retroativos a juízes e promotores

Licença compensatória, adicional por acúmulo de processos e outras verbas indenizatórias vêm sendo usadas por membros do Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas para driblar o teto salarial do funcionalismo. A mais recente polêmica envolve o pedido de pagamento retroativo desses benefícios desde 2015, o que pode gerar impacto milionário aos cofres públicos. No programa Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (3), a colunista Rosane de Oliveira comentou o tema e criticou os mecanismos que sustentam esses privilégios.