Sergio Rochet voltou a ser relacionado pelo Inter no jogo de ida da final do Gauchão. A última partida disputada pelo goleiro uruguaio foi na derrota para o Fortaleza, dia 8 de dezembro, na rodada final do Brasileirão de 2024. Nesta edição do Campeonato Gaúcho, Anthoni assumiu o gol colorado. Com o retorno de Rochet, quem seguirá como titular? Confira o debate do “Sala de Redação” sobre o assunto.