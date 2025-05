Por volta das 14h15min, o Papa Leão XIV foi apresentado aos fiéis que o aguardavam na Praça São Pedro. O eleito foi o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost. A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina no final da tarde desta quinta-feira (8) no Vaticano. Era 13h07min no Brasil quando os cardeais chegaram ao consenso. O conclave havia iniciado nesta quarta-feira (7). A fumaça branca foi vista após o quarto escrutínio do rito de escolha do novo papa.