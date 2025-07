O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18). O cumprimento dos mandados foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, entre outras medidas, que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, que não possa acessar redes sociais, entre outras. No Timeline desta sexta-feira (18) confira o que diz a decisão do ministro Alexandre de Moraes.