A segunda onda de calor do ano deve atingir o Rio Grande do Sul nesta primeira semana de fevereiro. O estado deve registrar, nesta terça-feira, um dos dias mais quentes deste verão, com temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo devido aos extremos de calor, válido até as 18h de quarta-feira.