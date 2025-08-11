Revisão do PLANO DIRETOR de PORTO ALEGRE deixará a cidade MELHOR ou PIOR? | Conversas Cruzadas

Adiada em razão da pandemia e da enchente, uma discussão mobiliza redes sociais, entidades públicas e privadas, especialistas e autoridades em Porto Alegre: que modelo de crescimento urbano deve orientar o futuro da Capital. As questões fazem parte da proposta de revisão do Plano Diretor, apresentada pela prefeitura, ancorada no estímulo ao adensamento populacional em áreas com maior infraestrutura. Para isso, o município pretende permitir construções com menos recuos entre os imóveis e as vias, além de ampliar o limite de altura para até 130 metros. A prefeitura argumenta que a guinada estratégica busca otimizar investimentos públicos, reduzir o custo médio dos imóveis e encurtar os deslocamentos diários entre moradia, trabalho e lazer. Setores críticos ao projeto argumentam que a flexibilização excessiva privilegia o mercado imobiliário e enfraquece o controle social sobre o desenvolvimento da cidade, sem garantia dos benefícios prometidos.