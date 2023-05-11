Retomado julgamento de Bolsonaro e outros sete réus, em Brasília

Semana decisiva em Brasília 🚨 O STF retoma julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de integrar o núcleo de uma tentativa de golpe de Estado.



Os ministros vão definir se eles serão condenados ou absolvidos e, em caso de condenação, quais penas serão aplicadas. Alexandre de Moraes dará o primeiro voto, seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.



Nos bastidores, a atenção está voltada também para o Congresso, onde aliados de Bolsonaro articulam a aprovação de um projeto de anistia que poderia beneficiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente.