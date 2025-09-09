Resumo julgamento Bolsonaro e outros sete réus

JULGAMENTO | O STF tem dois votos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado no contexto da eleição presidencial de 2022.

Nesta terça-feira, o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentou um voto extenso, destacando o papel de Bolsonaro como líder de uma organização criminosa. Flávio Dino acompanhou o relator, reforçando que não há espaço para anistia ou indulto em casos contra o Estado Democrático de Direito.