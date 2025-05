RESSARCIMENTO DO INSS 👉 O ressarcimento dos descontos indevidos feitos a aposentados e pensionistas será creditado em conta bancária — na mesma em que os beneficiários recebem mensalmente. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta terça-feira (13) o processo de comunicação aos 9 milhões de cidadãos que foram afetados pela fraude. Eles serão notificados e terão de informar se reconhecem as operações, ou seja, se autorizaram aqueles descontos. A repórter Rafaela Knevitz explica como vai funcionar.