Grêmio e Inter já sabem quem irão enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. O Tricolor vai até Alagoas enfrentar o CSA, enquanto o Colorado recebe o Maracanã, do Ceará. Três semanas depois, os mandos invertem e é a vez do Grêmio jogar em Porto Alegre. Confere aí a repercussão do sorteio no Segue o Fio.