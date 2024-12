Para psicólogo e pesquisador do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia da Universidade Feevale, Cesar Augusto Kampff, relação entre irmãos ganha papel mais significativo para os idosos. Nesse vínculo as pessoas 60+ resgatam suas histórias e buscam apoio e conexão para esta etapa da vida. Conheça as irmãs Jane Beatriz Peixoto, 67 anos, e Ana Maria Peixoto Pereira, 69.