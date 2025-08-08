Reitoras são maioria em universidades federais gaúchas

A presença de mulheres nas reitorias nunca foi tão expressiva nas universidades federais: das seis instaladas no Estado, cinco serão comandadas por reitoras. Entre os três institutos federais gaúchos, apenas um — o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) — conta com uma mulher na liderança: Nídia Heringer, reeleita em 2024. Em nível nacional, contudo, elas ainda são minoria: dos 109 institutos e universidades federais, apenas 39 têm reitoras, o que corresponde a 35,9%. (Leia reportagem completa)