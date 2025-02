Reitora da UFRGS se manifesta sobre estudante que desenhou suástica no rosto em formatura

O caso de um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que compareceu à cerimônia de formatura com uma suástica desenhada no rosto será investigado pela Polícia Civil. Em entrevista ao programa Gaúcha Mais na tarde desta quarta-feira (19), a reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, confirmou que a instituição não descarta suspender a emissão do diploma do estudante. A reitora também explicou que a cerimônia realizada na terça-feira (18) é apenas uma cerimônia, e que o diploma não foi emitido, e por isso não seria o caso de cassação.