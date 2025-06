Região das ilhas tem alerta e água já invade ruas próximas ao rio

Com ameaça de uma nova cheia no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, moradores da área mais vulnerável à enchente afirmam que perderam a referência sobre o comportamento do Jacuí. Até o momento, não há orientação da Defesa Civil sobre necessidade de evacuação das ilhas. Na Ilha da Pintada, a régua marcava 2,02 m às 10h desta sexta-feira (20), num ponto onde a cota de inundação é 2,20 m. A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias já deixa 6.016 pessoas fora de casa, conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual.