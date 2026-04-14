Reformas no Jardim Botânico de Porto Alegre começam neste mês

As reformas e melhorias na infraestrutura do Jardim Botânico de Porto Alegre começam neste mês. Trata-se do investimento de R$ 5 milhões anunciado pelo governo estadual em setembro de 2025. Esta primeira etapa tem previsão de se estender por 180 dias. A Engpac - empresa contratada - será responsável por intervenções no quiosque, bromeliário, banheiro, lancheria, anfiteatro, cactário e bar, inclusive os banheiros. Também vai recuperar o muro na divisa com a Vila Juliano Moreira. Após a tentativa deserta de concessão do Jardim Botânico à iniciativa privada em 2022, o governo estadual não pretende preparar um novo edital nesta gestão.