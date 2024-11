Uma coroa histórica, mas que parece ter a vocação de se perder por aí – ou então de cair na boca do povo, virando motivo de especulação acerca do seu paradeiro durante décadas. Em novembro de 2024, a reportagem de Zero Hora foi informada por um dos colaboradores da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC) de que a primeira coroa de Miss Porto Alegre, de 1970, estava guardada em um cofre do órgão e foi até lá para acompanhar sua abertura e o reencontro com a joia.