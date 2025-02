RECORDE DE CALOR e QUEIMADURAS: como proteger a pele? Quais sinais de alerta? | Conversas Cruzadas

Onda de calor, inundações, tornados e temporais mais intensos. Fenômenos climáticos extremos tendem a se tornar mais frequentes ao longo dos próximos anos no Rio Grande do Sul. Um exemplo disso é que oito meses após a maior enchente da história gaúcha, a cidade de Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou a temperatura máxima de 43,8ºC, a maior em todo Estado, em mais de um século desde o início do monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (12), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo a médica dermatologista do Hospital Moinhos de Vento e especialista em oncologia cutânea, Sabrina Sanvido, e a biomédica, pesquisadora e embaixadora da WWF Brasil, Mellanie Fontes-Dutra, para debater se ondas de calor pioram a saúde e como se proteger do clima extremo.