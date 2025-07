Reconhecimento facial em POA: conheça o projeto de lei que tramita na Câmara | Conversas Cruzadas

Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um Projeto de Lei que propõe a instalação de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. A sugestão é de que Porto Alegre tenha esses equipamentos instalados em pontos estratégicos, como na entrada e saída da cidade, terminais de transporte coletivo, locais com grande circulação de pessoas e com maior incidência de criminalidade. Quem é a favor, considera a medida importante pra ajudar na identificação de foragidos e na busca por pessoas desaparecidas. Quem é contra, argumenta que essa tecnologia erra mais com pessoas negras, trans e mulheres, resultando em prisões injustas.