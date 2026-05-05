Recital Cantos do Brasil reinaugura piano do Teatro Renascença

O recital Cantos do Brasil será a atração na reinauguração do piano do Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. O instrumento musical foi impactado pela enchente de maio de 2024 e passou por restauro. Após turnês por Alemanha, Holanda e Luxemburgo, as cantoras Angela Diel (contralto) e Carla Maffioletti (soprano) apresentam-se, tendo a companhia do pianista Fernando Rauber, em duas sessões nesta terça (5) e quarta-feira (6), ambas às 20h, com entrada gratuita.