“Recado para a China”: qual o PLANO de TRUMP na VENEZUELA?

Em meio a uma escalada de tensão no Caribe, Donald Trump afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente "estão contados”. A declaração do presidente dos Estados Unidos ocorre enquanto o país mobiliza tropas na região sob o pretexto de combater o narcotráfico, ação que a Venezuela chama de “ameaça direta” e tentativa de mudança de regime. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (03), apresentado por Léo Saballa Jr., recebe Rodrigo Lopes, comunicador do Grupo RBS, e Marcos Quadros, cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, para debater a tensão entre EUA e Venezuela, os ataques navais e se há uma ameaça real de ataque.