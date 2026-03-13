Rafael Malenotti revela os bastidores que marcaram os 35 anos da Acústicos e Valvulados

Rafael Malenotti, vocalista e fundador dos Acústicos & Valvulados, é o convidado deste episódio do Paralelas. A banda, nascida em Porto Alegre nos anos 1990, chega aos 35 anos de carreira como um dos nomes mais importantes do rock gaúcho. Na conversa, Malenotti relembra momentos marcantes da trajetória do grupo, fala sobre as influências musicais, o encontro o ídolo Erasmo Carlos e explica como a convivência entre os integrantes ajudou a manter a banda ativa por mais de três décadas.