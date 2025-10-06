“Quero ser bombeiro”: adolescentes contam como salvaram colegas de ônibus que pegou fogo em Porto Alegre

O conhecimento em primeiros socorros e combate a incêndios ajudou Túlio Pelin Gonçalves, de 17 anos, a agir no momento de desespero. Ele estava no ônibus de excursão que pegou fogo em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira (3). Foi Túlio quem alcançou um extintor a Ariel da Silva Carvalho, 18 anos, que não foi bombeiro mirim, mas tem o sonho de seguir carreira nessa área e já faz cursos para se preparar. ▶️ No Timeline desta segunda-feira, Kelly Matos, Paulo Germano e Gabriel Wainer entrevistaram os garotos para saber mais detalhes do acidente. Assista ao trecho!