Quem vendeu arsênio não será indiciado? Um ano depois, relembre caso do bolo envenenado

No começo deste ano, a Polícia Civil concluiu que Deise Moura dos Anjos, 42 anos, foi a responsável pela morte de quatro pessoas da mesma família, todas envenenadas por arsênio. As vítimas haviam consumido um bolo durante uma confraternização de final de ano, em 2024, no litoral norte do Rio Grande do Sul (relembre, mais abaixo, o caso).