Dez anos se passaram desde a publicação da série "Coronéis do Futebol", investigação exclusiva do Grupo RBS que mostrou a corrupção e o sistema de perpetuação no poder no futebol brasileiro. Às vésperas da eleição para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os repórteres Eduardo Gabardo e Rodrigo Oliveira questionam: o que mudou de lá para cá?