Quem são DAVI ALCOLUMBRE e HUGO MOTTA, novos presidentes do Senado e da Câmara? | Conversas Cruzadas

Os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foram recebidos pelo chefe do Executivo federal no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a relação de parceria que mantém com ambos e garantiu que o Congresso não terá "problema na relação com o Planalto". O Conversas Cruzadas desta terça-feira (4), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o jornalista, colunista da Zero Hora e apresentador do RivoNews, Gabriel Wainer, e o doutor em Administração Pública e Governo, mestre em Ciência Política e professor das Escolas de Administração de Empresas e Economia da FGV-SP, Eduardo Grin, para debater se com novo comando no Congresso o governo Lula ganha ou perde poder.