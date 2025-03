Grêmio e Juventude se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão neste sábado (1º), às 16h30min, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Uma das expectativas é de que Miguel Monsalve esteja entre os titulares do time de Gustavo Quinteros. Confira o debate sobre a escalação do Grêmio no trecho do "Sala de Redação" desta sexta-feira (28).