Israel realizou um ataque contra o Irã nesta sexta-feira (13) — horário local, noite de quinta no Brasil. Explosões foram ouvidas nos arredores de Teerã, capital iraniana. Após o ataque, a imprensa iraniana confirmou que o chefe da Guarda Revolucionária local, Hossein Salami, morreu. As forças armadas do país prometeram "uma resposta forte".