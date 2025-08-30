Vídeos

Quem era Luis Fernando Verissimo? Amigos comentam trajetória do escritor

A família Brasil perdeu um dos seus maiores gênios. Discreto na vida, certeiro nas palavras, Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado (30) em Porto Alegre, aos 88 anos. A informação foi confirmada pela família à colunista Juliana Bublitz.  Criador do Analista de Bagé e da Velhinha de Taubaté, entre outros personagens inesquecíveis, ele enfrentava a doença de Parkinson e sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2021. Verissimo estava internado desde 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, na Capital, com um "princípio de pneumonia".

