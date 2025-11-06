Quem é ZOHRAN MAMDANI, o SOCIALISTA MUÇULMANO eleito prefeito de NOVA YORK? | Conversas Cruzadas

Nova York elegeu Zohran Mamdani como novo prefeito, marcando uma guinada política na principal cidade dos Estados Unidos. Deputado estadual e socialista autodeclarado, Mamdani venceu após uma campanha de forte apelo entre os jovens e posições firmes contra a guerra em Gaza. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (06), apresentado por Léo Saballa Jr., recebe o pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Guilherme Thudium, e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle, Fabrício Pontin, para analisar a eleição do novo prefeito de Nova York, Zohram Mamdani. A vitória dele pode influenciar o governo Trump e o cenário político dos Estados Unidos?