Quem é PÉTER MAGYAR, político que DERROTOU ORBÁN nas eleições da HUNGRIA?

A vitória da oposição na Hungria encerrou 16 anos de governo de Viktor Orbán, um dos principais nomes da extrema direita global. Liderado por Péter Magyar, o partido Tisza conquistou maioria no Parlamento em meio a desgaste econômico e críticas ao governo. O resultado marca uma mudança no cenário político do país e levanta questionamentos sobre os rumos da extrema direita na Europa e no mundo. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (16), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o cientista político e gestor na Estácio Porto Alegre Marcos Quadros, o comunicador do Grupo RBS Rodrigo Lopes e o jornalista mestre em Relações Internacionais que mora na Hungria Vítor Berardo, para debater a queda de Orbán na Hungria e o impacto na extrema direita global.