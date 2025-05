Nesta terça-feira (20), em Porto Alegre, o Tricolor só empatou com o CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil, e acabou eliminado da competição. Na ida, em Alagoas, perdeu por 3 a 2. 👉 No Gaúcha Hoje desta quarta (21), Leandro Staudt e Tiago Bitencourt comentaram a fase ruim do time e deram ainda sua opinião sobre quem é o culpado da eliminação. ▶️ Assista ao trecho!