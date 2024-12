O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipou o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em 2024. O valor já foi depositado no primeiro semestre, e agora somente estão recebendo os beneficiários novos, que entraram depois para a Previdência Social. No programa Gaúcha Hoje desta terça-feira (17), a colunista Giane Guerra explicou como funciona o benefício.