“Quem criou essa arte não ganha nada", diz Potter sobre imagens geradas pelo ChatGPT

Na última semana, viralizaram nas redes sociais imagens feitas com inteligência artificial imitando o estilo de animação do Studio Ghibli. Os usuários debatem se esse tipo de criação desvaloriza o trabalho de artistas tradicionais, como o cineasta Hayao Miyazaki, ou se representa uma nova forma de expressão digital. No programa Timeline desta segunda (31), os apresentadores Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano mostraram uma foto deles recriada com o uso do Chat GPT no estilo Ghibli e debateram os impactos dessa ferramenta.