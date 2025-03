O debate do “Sala de Redação” desta quinta-feira (6) foi sobre que chega melhor para o Gre-Nal 445, que marca o jogo de ida da semifinal do Gauchão 2025. “O Inter tem a melhor campanha, tem um time formado há mais tempo, tem a vantagem de jogar o último jogo dentro do Beira-Rio. O Inter é favorito. “Ah, vai ser campeão?”, aí é outra conversa”, defendeu Guerrinha. Confira o debate no trecho do programa.