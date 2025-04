Um vazamento de água provocou a queda de um muro sobre seis motos no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale do Taquari, conforme a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento em que a estrutura desabou, soterrando os veículos, por volta das 2h de quarta-feira (16).