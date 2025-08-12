Quanto guardar mensalmente para ter uma aposentadoria confortável? | Acerto de Contas

A edição desta terça-feira (12) do Acerto de Contas, transmitida ao vivo no canal de YouTube de GZH, abordou finanças pessoais com foco em investimentos, gestão de riscos e planejamento financeiro para diferentes perfis. Apresentada pela colunista Giane Guerra e pelo repórter Anderson Aires, a live contou com a participação dos especialistas Wagner Salaverry, educador financeiro e sócio da Quantitas Asset, e Marcelo Scherer Perlin, professor da UFRGS, que responderam dúvidas enviadas por leitores e espectadores. Entre os temas discutidos, estiveram estratégias para organizar o orçamento e investir de forma consciente, a importância da reserva de emergência, decisões sobre aplicação no exterior, e como lidar com riscos financeiros, além de orientações para escolher entre amortizar dívidas ou investir em previdência.