O atacante Cristian Olivera pode fazer sua estreia pelo Grêmio já nesta semana. O Tricolor enfrenta o São Raimundo-RR, na quarta-feira (19), pela Copa do Brasil, e o Juventude, no sábado (22), pelas semifinais do Gauchão. Confira no trecho do "Esportes ao Meio-Dia" quando deve ser o primeiro jogo do uruguaio pelo clube gaúcho!