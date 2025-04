Quando o NOVO PAPA será eleito? Saiba tempo de CONCLAVE após morte de Francisco | Conversas Cruzadas

Chegou ao fim o pontificado do primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica. O Vaticano informou, nesta segunda-feira (21), a morte do 266º papa da história, Francisco, aos 88 anos. O pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano. No Domingo de Páscoa, Francisco apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para dar a tradicional bênção Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo). Após o discurso, ainda fez um passeio surpresa pela Praça de São Pedro em seu papamóvel para cumprimentar os fiéis. O Vaticano informou que o papa Francisco morreu em razão de um acidente vascular cerebral (AVC) e de insuficiência cardíaca. A causa da morte do Pontífice foi confirmada às 15h, no horário de Brasília, em comunicado divulgado pela Santa Sé. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (22), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o reitor da Unisinos e secretário para Educação da Província dos Jesuítas do Brasil, Padre Sérgio Mariucci, o representante da Arquidiocese de Porto Alegre e pároco da Paróquia Menino Jesus de Praga, Padre Adilson Corrêa da Fonseca, a colunista de GZH, Juliana Bublitz, o professor e vice-coordenador de Relações Internacionais da PUCRS, João Jung, para debater qual o legado do papa Francisco.