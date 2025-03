Qual legado a REITORA da UFRGS quer deixar? O que esperar da gestão? | Conversas Cruzadas

Marcia Barbosa foi nomeada como reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e passou a exercer o cargo em 22 de setembro de 2024. Marcia é professora do Instituto de Física da UFRGS e pesquisadora nível 1A do CNPq. Foi diretora do Instituto de Física. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências e integra organizações como American Physical Society, Conselhos Nacionais de Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência e Comitê de Gênero da The World Academy of Sciences. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (7), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, conta com a participação da colunista de GZH, Juliana Bublitz, e da repórter de Educação em GZH, Isabella Sander, para entrevistar a reitora da UFRGS, Marcia Barbosa.