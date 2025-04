Em 2005, um vídeo gravado em um zoológico daria o pontapé inicial para uma transformação da internet – e da vida das pessoas. No aniversário de 20 anos do YouTube, a repórter Ana Muller trouxe no programa Gaúcha Hoje a trajetória da plataforma que disponibiliza, todos os dias, um universo de conteúdos aos seus usuários. ▶️ Assista ao trecho!