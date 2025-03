Com jogos preocupantes na Copa do Brasil e uma derrota na final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio chega no início do Campeonato Brasileiro em baixa. Mais do que isso, o treinador Gustavo Quinteros começa a navegar por águas turbulentas, de acordo com a bancada do "Bate-Bola". Vem conferir o debate desse domingo (23)!