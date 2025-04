Quem passou algum tempo nas redes sociais recentemente provavelmente se deparou com imagens inspiradas no universo do Studio Ghibli. 👉 Apesar do encanto visual, o professor de Inteligência Artificial Anderson Ferrugem, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), alerta que a prática é arriscada. A informação foi trazida pela repórter Ana Muller no programa Gaúcha Hoje desta quinta-feira (3).