Quais os principais PROBLEMAS dos CONDOMÍNIOS? Síndicos e advogados discutem | Conversas Cruzadas

Conflitos em condomínios são cada vez mais comuns e envolvem desde brigas entre vizinhos até problemas com pets, áreas comuns e cumprimento de regras internas. Situações que parecem pequenas podem se transformar em disputas maiores e exigem do síndico e da administração condominial equilíbrio e conhecimento da lei para garantir a convivência.

O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (03), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a fundadora da Associação dos Síndicos do Rio Grande do Sul (Assosíndicos RS), Mauren Gonçalves, a síndica de condomínio, Sônia Arsego, o advogado especializado em Direito Imobiliário e Condominial, Éverton Tolfo, e Laura Miranda, advogada da Aliança Administradora de Condomínios, para debater os conflitos em condomínios, as brigas de vizinhos, as regras e os desafios da convivência.